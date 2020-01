Les dirigeants de l’ASSE pensent pouvoir récupérer un très gros chèque grâce à la vente de Wesley Fofana.

A seulement 19 ans, Wesley Fofana, le défenseur de l’ASSE ne cesse d’impressionner les observateurs. Après avoir fait éclos William Saliba, les Verts ont visiblement un autre joyau en défense centrale. Et comme William Saliba avant lui, Fofana devrait rapporter gros sur le marché des transferts dans le futur.

Fofana plus de 30 millions ?

Si Arsenal avait déboursé 30 millions d’euros pour recruter Saliba l’été dernier, Fofana pourrait rapporter encore plus. C’est en tout cas le souhait des Verts qui veulent rapidement blinder le contrat de leur joueur et qui estiment que Fofana deviendra dans quelques années le joueur le plus cher vendu par le club.