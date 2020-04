La crise liée au coronavirus va avoir un impact sur le mercato de plusieurs clubs.

Véritable révélation de cette saison de Ligue 1, Eduardo Camavinga est sur les tablettes de plusieurs grands clubs en vue de l’été prochain. Zinedine Zidane, notamment, voudrait absolument le recruter lors de la prochaine intersaison.

Les clubs changent leurs plans…

Mais la crise sanitaire que traverse le monde actuellement pourrait bien changer les plans de plusieurs clubs. Clairement, les clubs vont avoir moins de moyens financiers. Ils pourraient revoir leurs plans à la baisse pour le prochain mercato. Eduardo Camavinga pourrait donc ne plus être considéré comme une priorité par certains cadors européens. A commencer par le Re al qui devrait se concentrer sur le recrutement de stars déjà accomplies et pas sur des jeunes prometteurs. Rennes pourrait bien conserver son prodige un an de plus.