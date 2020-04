Mauro Icardi pourrait revoir ses plans en fin de saison si le PSG change d’entraîneur.

Mauro Icardi serait bien décidé à retourner en Italie en fin de saison. Prêté cette saison au PSG, l’attaquant argentin et sa famille voudraient absolument retrouver la Serie A l’an prochain. La Juventus et Naples le courtisent et ont bon espoir de le faire signer. Mais Icardi pourrait encore changer d’avis au cours des prochaines semaines. Si le PSG change d’entraîneur !

Si Tuchel part…

Très bien à Paris il y a encore quelques mois, l’ancien capitaine de l’Inter Milan voulait y signer définitivement. C’est une brouille avec le coach allemand qui l’a poussée à revoir sa position et envisager un retour en Italie. Si Tuchel est remercié en fin de saison, Icardi pourrait bien finalement décider de rester.