Alphonse Areola ne se satisfera pas d’un rôle de doublure la saison prochaine.

Prêté au club madrilène cette saison, Alphonse Areola devrait revenir au PSG lors de la prochaine intersaison. Le club madrilène aimerait conserver l’international français. Mais Zinedine Zidane ne peut pas offrir plus qu’un rôle de joker au champion du monde français.

Areola veut jouer !

Cela est un vrai souci pour le gardien formé au PSG qui va chercher un poste de titulaire la saison prochaine. Areola souhaite en effet jouer l’Euro 2021 et il devra jouer beaucoup plus souvent pour cela. Cette nouvelle donnée va changer ses plans et ceux du PSG lors de la prochaine intersaison. Leonardo devra trouver une porte de sortie à son gardien. Où il aura des garanties sportives. Pas évident compte tenu de son salaire…