L’entraîneur français du Real Madrid ne devrait pas voir débarquer les joueurs qu’il demande.

Zinedine Zidane avait accepté de revenir au Real Madrid en 2019. Le coach français avait obtenu des garanties de la part de son président Florentino Pérez. Notamment l’assurance que Pérez allait désormais lui donner carte blanche sur le marché des transferts, Zinedine Zidane n’a pas été totalement satisfait par le mercato de son club l’été dernier. Certains joueurs réclamés par Zidane n’avaient pas signé et le coach français a même dû composer avec le fait que certains joueurs indésirables sont restés au club (Bale, James…).

Mbappé, Pogba…

L’entraîneur français attendait ce mercato 2020 avec impatience. Mais son président ne devrait pas forcément plus le contenter. Paul Pogba et Kylian Mbappé, que Zidane souhaite toujours recruter ne devrait pas débarquer à Madrid en effet. Pas plus que Donny van de Beek ou Erling Haaland. La crise du Covid-19 est en effet passée par là.