Le jeune milieu de terrain norvégien, Martin Odegaard n’est pas satisfait de sa situation actuelle.

Revenu au Real Madrid lors de la dernière intersaison, Martin Odegaard l’a mauvaise. Le milieu de terrain norvégien devait rester une saison de plus en prêt à la Real Sociedad. Mais Zidane et Florentino Pérez pour qu’il rentre dès 2020. Le Norvégien a accepté… et reste depuis sur le banc.

Odegaard ne comprend pas

Le jeune prodige qui avait enfin lancé sa carrière ne comprend pas l’attitude de Zidane. Frustré, il envisagerait déjà de demander son transfert définitif l’été prochain. Une chose est sûre, si Zidane reste à Madrid, Pérez aura peu d’arguments pour le retenir…