Les dirigeants qataris du PSG ne vont pas donner une carte blanche totale à Leonardo.

Revenu au PSG il y a un an, avec les pleins pouvoirs sportifs, Leonardo met depuis plusieurs mois en place son recrutement estival. Mais le directeur sportif parisien pourrait finalement avoir une marge de manœuvre plus limitée que prévu. En effet, ses dirigeants depuis Doha lui donnent de plus en plus de consignes. Ils ont par exemple récemment demandé à Leonardo, habitué à faire son marché en Serie A, de recruter en priorité des joueurs français.

Doha suit le mercato de près

En ce qui concerne Thomas Tuchel, Leonardo pourrait être contraint de le conserver un an de plus, même si certains assurent que son ami, Massimiliano Allegri attend un appel du Brésilien. Enfin, alors qu’un milieu de terrain devrait débarquer et que Leonardo veut absolument Sergej Milinkovic-Savic, Doha pousse pour que ce soit Ismaël Bennacer (Milan AC) qui débarque au club cet été.