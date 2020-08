Alors que le cas Messi agite le monde du football, Mbappé pourrait être vendu avec un an d’avance.

Alors que le Real Madrid avait prévu de rester sage cet été et de ne pas faire de folie sur le marché des transferts, le feuilleton Messi pourrait bien changer les plans du président Florentino Pérez. Le club de la capitale française est en effet en train d’étudier ses options pour recruter la star argentine. Et clairement, Kylian Mbappé qui refuse toujours de prolonger son contrat pourrait être vendu avec un an d’avance…

Le feuilleton Messi change tout…

Si tout semblé prêt du côté de Madrid pour le transfert de Mbappé en 2021, Paris pourrait être plus pressé que prévu de trouver un accord. Le club français n’arrive pas à prolonger le contrat de sa star et sait que celui-ci ambitionne de signer au Real dans un an. Leonardo pourrait bien relancé Pérez au cours des prochaines semaines donc. Ce mercato 2020 pourrait bien prendre une tournure complètement folle…