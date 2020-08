Le PSG espère se séparer d’autres joueurs lors de ce mercato.

Alors que le PSG a déjà perdu plusieurs joueurs (Cavani, Kouassi, Thiago Silva, Choupo-Moting, Rico…) depuis le début du mercato, Leonardo compte bien en vendre d’autres avant le 5 octobre. Le directeur sportif parisien souhaite évidemment trouver une porte de sortie à Alphonse Areola qui n’entre plus dans les plans du club. Mais deux milieux sont également dans son viseur.

Encore des départs…

Idrissa Gueye, qui n’a pas convaincu le Brésilien lors de sa première saison à Paris, et évidemment Julian Draxler, qui agace de plus en plus les dirigeants du PSG. Leonardo veut se servir de ces ventes pour financer le recrutement du PSG. Le départ de Juan Bernat, n’est en revanche, pas souhaité. Malgré sa situation contractuelle.