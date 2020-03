Le Real Madrid pourrait finalement passer à l’action dès cette fin de saison pour Mbappé.

Intéressé depuis plusieurs années par Kylian Mbappé, le Real Madrid a prévu de passer concrètement à l’action dans un an pour la star française. Le président madrilène, Florentino Pérez, pense en effet que le club de Mbappé sera dans une position délicate et ne pourra pas refuser son offre en 2021 si Mbappé ne prolonge pas son contrat.

Mbappé dès cet été !

Mais selon la presse spécialisée, Pérez n’exclut pas d’aller plus vite… Le boss madrilène pourrait en effet tenter de recruter Mbappé dès l’été prochain. Il aurait besoin pour cela que Mbappé décide de forcer la main à son club. Un scénario qui ne serait plus totalement exclu par le joueur et son entourage…