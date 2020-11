Le président du Real Madrid veut continuer de dégraisser son effectif lors du prochain mercato.

Grande priorité du Real Madrid en vue de l’été prochain, Kylian Mbappé a de grandes chances de rejoindre le club merengue en fin de saison. Florentino Pérez, le président madrilène fait tout, en tout cas, pour faciliter ce futur gros transfert. Alors que le Real Madrid aura besoin de beaucoup d’argent pour boucler une telle opération, le boss madrilène a déjà vendu plusieurs joueurs sans les remplacer lors du dernier mercato.

Isco vendu en janvier ?

Et il compte bien continuer de le faire lors du prochain mercato hivernal. Selon la presse spécialisée, Isco pourrait en effet être vendu en janvier par Pérez. L’international espagnol ne serait toutefois pas remplacé. Pérez voulant en effet garder le plus d’argent possible sur les comptes du Real Madrid, afin de financer le recrutement de Mbappé.