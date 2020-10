Le président madrilène est déjà concentré sur le transfert de Kylian Mbappé.

La presse espagnole ne passe pas une semaine sans en parler et en rajouter une couche. Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid qui en a fait sa priorité en vue de l’été prochain. L’international serait décidé à rejoindre le club madrilène. Et le président Florentino Pérez a déjà tout prévu.

Le numéro 10 pour Mbappé

Le président merengue veut offrir au club de la capitale française 150 millions d’euros pour son joueur et Mbappé se verra, lui, offrir un salaire de 40 millions d’euros par an. Pérez est convaincu de convaincre tout le monde rapidement avec une telle proposition. Pour ne pas froisser le club français, le président merengue tient d’ailleurs à traiter en personne avec les dirigeants franciliens et ne pas faire intervenir d’intermédiaire. Enfin, alors que Luka Modric devrait quitter le club en fin de saison, son numéro 10 devrait revenir à Mbappé la saison prochaine.