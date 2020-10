Sur les tablettes de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel, Allegri et Pochettino sont demandés par d’autres clubs.

Alors que l’avenir de Thomas Tuchel est très incertain, deux noms reviennent avec insistance dans la presse pour remplacer le technicien allemand. Leonardo penserait en effet à Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino pour remplacer l’entraîneur parisien. Mais à force de les faire patienter, ces deux entraîneurs vont passer sous le nez du PSG.

Allegri et Pochettino sont courtisés

Allegri et Pochettino sont en effet courtisés par des clubs anglais. Chelsea, pour Allegri, et Manchester United pour Pochettino sont en effet de véritables menaces pour Leonardo. Si ces deux entraîneurs ont montré de l’intérêt pour le PSG, ils sont très attirés par la Premier League et n’attendront pas indéfiniment un signe du PSG.