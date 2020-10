L’attaquant du PSG pourrait quitter le club en fin de saison… après avoir marqué l’histoire.

Alors que le PSG n’arrive pas à prolonger le contrat de sa star française, Kylian Mbappé, un transfert en fin de saison est de plus en plus évoqué. Le joueur semble promis à Madrid, même si Liverpool est également sur le coup. Un départ de Mbappé est possible. Mais avant de quitter le club de la capitale, Mbappé veut absolument remporter un titre.

Mbappé veut la Ligue des Champions !

Et c’est la Ligue des Champions qui fait rêver la star française. Le numéro 10 des Bleus veut absolument offrir ce trophée aux supporters du club de la capitale et ainsi marquer pour de bon l’histoire du club. Il pourra alors quitter le PSG avec le sentiment du devoir accompli.