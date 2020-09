Du côté du Real Madrid, Florentino Pérez ne pense qu’à une chose : Kylian Mbappé.

Grand objectif de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, en vue de l’été 2021, Kylian Mbappé pourrait bien changer d’air dans un an. Le club madrilène fait tout, en tout cas, pour préparer la venue de l’international français. Cet été, Pérez s’est activé pour dégraisser son effectif.

Pérez dégraisse

James Rodriguez, Gareth Bale, Achraf Hakimi, Sergio Reguilon… Pérez a tout fait pour se débarrasser de ces joueurs et ainsi faire rentrer de l’argent dans les caisses du club. Son objectif est très clair : se donner la plus grosse marge de manœuvre possible pour recruter Mbappé en 2021. Malgré la crise économique.