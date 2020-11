Le coach du Real Madrid aimerait faire partir d’autres joueurs après Bale cet été.

Après avoir demandé son départ plusieurs fois, Zinedine Zidane a enfin réussi à se séparer de Gareth Bale lors du dernier mercato. Le Gallois est parti en prêt à Tottenham. Zidane espère qu’il ne reviendra pas. Mais deux autres joueurs continuent de plomber les plans du coach français, et limitent notamment sa marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Jovic, un flop de Zidane

Il s’agit de Mariano Diaz qui ne joue pas, mais qui refuse systématiquement de quitter le club lors des mercato. Et de Luka Jovic, recruté par Zidane il y a un peu plus d’un an. L’international serbe n’arrive pas à s’intégrer au Real. Son comportement et son salaire posent problème au sein du club et Zidane aimerait s’en débarrasser rapidement.