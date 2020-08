L’international gallois Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid il y a un an.

Alors que le Real Madrid souhaite le voir partir depuis plus d’un an, Gareth Bale s’accroche et refuse toujours de quitter le club merengue. Florentino Pérez s’agace de cette situation alors que Zidane lui demande de tout faire pour faire partir le Gallois. Mais le président madrilène est responsable de cette situation…

Bale prêt à donner son accord, mais…

En effet, il y a un an, Bale avait trouvé un club chinois prêt à lui offrir un contrat stratosphérique. Le joueur et son agent étaient prêts à quitter Madrid pour rejoindre le Jiangsu Suning. Mais Florentino Pérez s’est montré trop gourmand et a fait capoter ce transfert. Depuis, Bale ne veut plus entendre parler d’un départ.