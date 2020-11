Le Paris Saint-Germain aura beaucoup de mal à finaliser le recruter de David Alaba.

Le Paris Saint-Germain n’a pas remplacé Thiago Silva lors du dernier mercato. Le Brésilien a rejoint Chelsea, en fin de contrat. Leonardo voudrait recruter David Alaba pour le remplacer, en fin de saison. L’international autrichien arrive en effet en fin de contrat et ne devrait pas rester au Bayern Munich.

City et Madrid sur le coup…

Mais pour Alaba, Paris semble déjà largué par ses concurrents. Manchester City et le Real sont en effet aussi sur le coup. Le club de la capitale espagnole séduit énormément le joueur qui a toujours rêvé de porter le maillot merengue. Du côté de City, Guardiola est un véritable atout alors qu’Alaba a adoré travailler avec lui dans le passé. Le PSG, peut difficilement rivaliser d’un point de vue sportif, d’autant plus que la perspective de continuer d’évoluer en défense centrale ne plaît pas énormément au joueur. Seuls les millions du PSG lui permettront d’attirer le joueur. Mais Madrid et City ont aussi des gros moyens.