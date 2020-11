Dans une situation très complexe au LOSC, Christophe Galtier voit son avenir s’inscrire en pointillés. Une aubaine, pour l’OM ?

Rien ne va plus au LOSC, pour Christope Galtier. S’il continue d’avoir des résultats et de faire briller les talents dénichés par Luis Campos, l’entraîneur des Dogues est au cœur d’une crise qu’il a rendu publique avec une interview « choc » au journal L’Equipe. Le technicien lillois a révélé ne plus avoir de contact avec Luis Campos, levant ainsi le voile sur le malaise qui couve au LOSC depuis plusieurs mois.

Galtier sur le départ ?

Si Marc Ingla a quitté son poste, rien ne dit que le LOSC va poursuivre son projet avec Galtier, Campos et Lopez. Dans ce contexte, un départ de Christophe Galtier n’est pas à exclure, lui dont le contrat s’achève à l’issue de la saison. Pour l’OM, c’est une super opportunité de lui confier les rênes du club. Dans la mesure où Villas-Boas regarde déjà ailleurs, et le poste de président du FC Porto notamment (ou une dernière aventure au Brésil, l’un de ses derniers rêves), l’OM pourrait sauter sur l’occasion pour faire revenir « Galette », très apprécié dans la cité phocéenne.