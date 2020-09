Leonardo et Tuchel veulent encore trois nouveaux joueurs cet été. Le PSG cherche un renfort par ligne.

Les choses sont très claires pour le PSG. Cette fin de mercato va être très animée. Leonardo et Tuchel aspirent à de nouveaux renforts. Et pour le Brésilien, comme pour l’Allemand, il est urgent de recruter à chaque secteur de jeu. Défense, milieu et attaque : Paris veut frapper à tous les étages.

Une star dans le lot ?

Trois nouveaux joueurs vont donc signer d’ici le 5 octobre, date de la fin du mercato estival. Et parmi ces trois recrues, Paris pourrait s’offrir une star. Une nouvelle pointure pour compenser les départs de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Entre Kalidou Koulibaly (Naples), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Dele Alli (Tottenham), il y a l’embarras du choix.