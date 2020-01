Le président du Real Madrid rêve toujours de s’offrir Kylian Mbappé, mais…

Alors que Florentino Pérez rêve de recruter Kylian Mbappé, le club de la capitale française n’a pas du tout envie de vendre son joueur. Voir Mbappé quitter son club l’été prochain semble tout simplement impossible. QSI serait en effet prêt à refuser une offre de 300 millions d’euros selon la presse spécialisée.

Mbappé en 2021 ?

Florentino Pérez l’a visiblement acté et aurait revu ses plans. Mbappé est toujours son objectif principal. Mais le boss madrilène pourrait attendre un an de plus pour le recruter. Plusieurs sources assurent en effet que Pérez aurait pris la décision d’attendre l’été 2021 pour recruter le champion du monde français.