Du côté de Florentinp Pérez, on en pense qu’à l’objectif de 2021 : Kylian Mbappé.

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé sera le grand objectif de Florentino Pérez en 2021. Le président merengue aurait aimé recruter le Français cette année, mais la crise du Covid-19 a rendu ce transfert impossible. Pérez va donc patienter un an. Et en attendant, il prépare tout pour la star française…

Le numéro 10 pour Mbappé ?

Le boss du club madrilène a souhaité rester sage cet été. Son objectif : vendre des joueurs et dégraisser significativement son effectif et sa masse salariale. Cela lui permettra d’avoir une très grosse marge de manœuvre pour Mbappé l’été prochain. Par ailleurs, Luka Modric qui arrive en fin de contrat ne sera pas prolongé et quittera le club en juin 2021. Laissant ainsi le numéro 10 libre. Prêt à être porté par le champion du monde français.