Le PSG va devoir trouver une porte de sortie à Alphonse Areola l’été prochain.

Prêté cette saison à Madrid, le champion du monde français Alphonse Areola n’a pas réussi à convaincre les dirigeants madrilènes. Le portier formé au PSG va revenir au club l’été prochain. Problème, le club de la capitale ne compte plus vraiment sur lui et est très satisfait avec Keylor Navas et Sergio Rico.

Areola de retour ?

Leonardo va donc devoir trouver une porte de sortie à Areola. Mais le très gros contrat du joueur va poser problème. Aucun grand club ne souhaitera en faire son titulaire ou sa doublure à ce salaire. Sous contrat jusqu’en 2023, Areola pourrait bien devenir un boulet pour le PSG à partir de la prochaine intersaison…