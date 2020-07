Le PSG doit trouver une porte de sortie à Alphonse Areola.

Prêté cette saison, Alphonse Areola va prochainement faire son retour au PSG. L’international français n’entre plus forcément dans les plans de son club formateur et, lui, ne veut de toute façon pas être numéro deux à Paris. Compte tenu du très gros salaire du joueur, Areola est considéré comme un boulet financier au sein du PSG et Leonardo va avoir du mal à lui trouver une porte de sortie.

Areola vers l’Angleterre ?

En réalité, seuls les clubs anglais sont capables d’assumer les revenus du joueur. Et bonne nouvelle deux clubs : Newcastle et Chelsea n’auraient pas fermé la porte à Areola. Leonardo va certainement tout faire pour boucler rapidement ce transfert.