L’OM va devoir vendre des joueurs l’été prochain lors du mercato.

L’Olympique de Marseille sera une nouvelle fois dans une situation économique difficile en fin de saison. Le club phocéen va être contraint de vendre pour renflouer ses caisses. Aucun joueur ne sera intransférable. Mais certains ont une belle cote et pourraient permettre à l’OM de se remettre à flot.

Plusieurs départs possibles

Boubacar Kamara dispose par exemple d’une très belle cote et son départ ferait du bien d’un point de vue financier, même si l’OM aimerait le conserver pour des raisons sportives. Bouna Sarr pourrait avoir des offres. Notamment d’Angleterre et l’OM ne le retiendra certainement pas. Même chose pour Morgan Sanson dont la valeur ne cesse d’augmenter. Dimitri Payet, lui, a clairement ouvert la porte à un départ en fin de saison il y a quelques jours si l’OM ne peut pas lui offrir de garanties sportives. De son côté, Kevin Strootman ne rapportera certainement pas grand-chose en cas de départ mais l’économie de son salaire fera un bien fou aux finances marseillaises. Enfin, les départs de Maxime Lopez et de Florian Thauvin ne peuvent pas être totalement exclus compte tenu de leurs situations contractuelles.