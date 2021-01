En fin de contrat avec le FC Barcelone, Leo Messi semble avoir les idées claires sur la suite de sa carrière.

Dans une interview très attendue, il y a une semaine, Leo Messi avait l’opportunité d’éclaircir son avenir. Et notamment lever le voile sur sa future prolongation de contrat, ou non, avec le Barça. L’Argentin ne l’a pas fait. Le mystère reste entier et la porte à un départ est toujours ouverte.

En route vers les Etats-Unis

Dans cette interview, Leo Messi a toutefois lâché quelques indices. Et notamment son envie de rejoindre les Etats-Unis, pour y vivre. Pour y jouer, également ? A priori, c’est dans ses plans. La presse espagnole révèle que les Messi ont acheté une villa de 500 m2 à Miami, il y a plus d’un an. La sextuple Ballon d’Or souhaiterait s’y installer à partir de 2023. Un plan de carrière tout tracé. Reste à savoir où il jouera entre 2021 et 2023…