Le coach du PSG voulait recruter Pierre-Emerick Aubameyang cet été.

Edinson Cavani n’a donc pas été prolongé et a quitté le PSG il y a quelques jours pour le remplacer, Leonardo a bouclé définitivement le recrutement de Mauro Icardi prêté depuis le mois d’août par l’Inter Milan. Thomas Tuchel n’était pas forcément pour. Le coach allemand voulait en effet voir débarquer un autre buteur cet été…

Il voulait PEA

L’entraîneur du PSG souhaitait que son club fasse venir Pierre-Emerick Aubameyang. L’international gabonais n’a plus qu’un an de contrat à Arsenal et devrait quitter les Gunners lors du prochain mercato. Tuchel apprécie énormément son profil.