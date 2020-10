Si le PSG a transféré définitivement Mauro Icardi cet été, ce n’était pas du tout une volonté de Thomas Tuchel…

Le mercato estival a fermé ses portes et on découvre quelques petits secrets de l’été. Notamment du côté du PSG, où on apprend que Thomas Tuchel n’était pas du tout chaud pour la signature de Mauro Icardi, transféré définitivement pour 50 millions d’euros.

Tuchel voulait Aubameyang

Entre Tuchel et Icardi, le courant ne passe pas. Mais Leonardo a insisté pour signer l’Argentin, qu’il considère comme parfait pour succéder à Cavani. Du côté de Tuchel, sa préférence s’appelait Pierre-Emerick Aubameyang. Avec un an de contrat à Arsenal, il était une jolie proie. Mais Leonardo a opté pour Icardi…