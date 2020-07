Peu de joueurs sont prêts à quitter l’OM alors que le club va retrouver la Ligue des Champions.

Arrivé il y a un an sur le banc de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas a dès sa première saison sur le banc phocéen réussi à ramener l’OM en Ligue des Champions. Le club phocéen va retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Et cela ne fait pas forcément les affaires de Jacques-Henri Eyraud.

La Ligue des Champions intéresse les joueurs

Le président phocéen doit en effet vendre plusieurs joueurs pour rééquilibrer les comptes du club. Mais les joueurs mis sur le marché par Eyraud ne souhaitent pas forcément quitter l’OM cet été alors qu’ils sont sur le point de jouer la Ligue des Champions avec le club. C’est le cas notamment de Boubacar Kamara, Morgan Sanson, Valère Germain ou encore de Florian Thauvin.