Transféré définitivement au PSG, Icardi ne semblait pas être le choix n°1 de Tuchel. Explication.

Auteur d’une superbe saison avec le PSG, Mauro Icardi a été transféré définitivement à Paris. Leonardo a négocié son option d’achat avec l’Inter Milan pour un deal à 58 millions d’euros (dont 8 millions d’euros de bonus). Mais visiblement, Thomas Tuchel était sur un autre joueur…

Aubameyang plutôt qu’Icardi

Dans l’esprit de Thomas Tuchel, un autre joueur du marchand avait plus d’attrait : Pierre-Emerick Aubameyang. En fin de contrat avec Arsenal (juin 2021), le Gabonais est sur le départ. Et Tuchel aurait bien aimé le faire venir à Paris plutôt que de voir Icardi transféré définitivement. Mais à Paris, le patron c’est Leonardo. Et Tuchel l’a bien compris…