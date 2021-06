Le PSG va mettre le paquet sur le mercato pour convaincre Mbappé de rester.

Que va faire Kylian Mbappé cet été ? L’avenir de l’international français est au cœur de nombreuses discussions. Le PSG lui a proposé une prolongation de contrat depuis plusieurs mois et attend sa réponse. Et selon de plus en plus de sources, le PSG serait en train de convaincre sa star.

Paris vise du lourd

Les premières pistes du mercato parisiens sont en train d’envoyer un message positif au joueur qui met en avant l’aspect sportif avant tout. Alors que le Real, le grand prétendant de Mbappé, vient de perdre Zidane et manque de moyens pour se renforcer significativement, le PSG pourrait encore être le grand animateur du marché des transferts cette année. De quoi convaincre Mbappé qu’il est au meilleur endroit possible pour remporter la Ligue des Champions. Et de poursuivre l’aventure…