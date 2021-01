Les dirigeants du PSG ont offert un très gros contrat à leur attaquant français, Mbappé.

Lié au PSG jusqu’en 2022, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Courtisé par le Real et Liverpool, entre autres, l’international français n’a pas encore tranché.

Paris veut convaincre Mbappé

Le PSG veut le conserver. Et QSI est prêt à lui offrir un véritable pont d’or. Selon la presse spécialisée, les dirigeants qataris du club parisien ont offert à Mbappé un nouveau contrat de quatre ans et un salaire de 30 millions d’euros net par an. Dans le même temps, le PSG aurait assuré à Mbappé que le club ferait tout pour continuer de l’entourer au mieux au cours des prochaines saisons. Difficile de faire mieux…