En discussions pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG semble avoir trouvé l’angle d’attaque pour convaincre sa star.

Kylian Mbappé est LA grande priorité de Doha. Les Qataris veulent protéger leur trésor et ainsi prolonger le Français, dont le contrat court jusqu’en juin 2022. Si la volonté de construire le projet autour et avec Mbappé est très importante, cela passe par une situation contractuelle plus sécurisante. Et Leonardo pourrait avoir trouvé le bon angle d’attaque.

Une clause spécifique

Si Mbappé refuse pour le moment de dire oui aux propositions parisiennes, c’est pour se garder sous le coude l’opportunité de rejoindre Zidane en 2021. Pour que toutes les parties soient gagnantes, le PSG pourrait ainsi proposer d’inclure une clause, permettant à Mbappé de rejoindre les Merengue s’il le désire, en échange de sa signature pour prolonger de plusieurs années. Un deal gagnant – gagnant. A voir si Paris mettre un prix minimum pour envisager un transfert…