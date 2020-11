L’international français du PSG semble promis à un seul et unique club pour son avenir.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse pour l’instant de prolonger son bail. La presse spécialisée assure que l’international français pourrait quitter le club de la capitale lors de la prochaine intersaison. Et Mbappé serait promis au Real selon plusieurs sources.

Zidane l’a toujours voulu

Malgré l’intérêt d’autres clubs, le Real semble bel et bien avoir une longueur d’avance. Il faut dire que la présence de Zidane au club est un véritable atout pour le club madrilène. En effet, le coach français connaît très bien Mbappé qu’il courtise depuis de nombreuses années. Déjà quand il n’était que recruteur pour Madrid et Mbappé encore un jeune espoir, Zidane avait tenté de faire venir le joueur à Madrid. L’affaire ne s’était pas faite, mais Zidane et le clan Mbappé n’ont cessé d’entretenir de bonnes relations depuis cette époque.