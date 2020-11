Les dirigeants du Real Madrid doivent prolonger rapidement le contrat de Raphaël Varane.

Recruté très jeune par le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait bien avoir des envies d’ailleurs au cours des prochains mois. C’est en tout cas la crainte d’une partie de la presse espagnole qui s’inquiète du fait que l’international français n’a toujours pas été prolongé par Florentino Pérez. Selon plusieurs médias, le Real Madrid doit faire attention pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2022.

Varane doit être prolongé

En fin de saison, Varane n’aura plus qu’un an de bail. De quoi attirer plusieurs clubs prêts à le recruter à tarif réduit dès cet été ou libre un an plus tard. Selon la presse spécialisée, les dirigeants parisiens et ceux de la Juventus seraient déjà venus aux renseignements. Le danger sera réel selon les spécialistes du mercato espagnol.