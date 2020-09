Le PSG n’a pratiquement pas recruté malgré de nombreux besoins cet été. Leonardo prend son temps. Voici les explications.

Hormis la signature de Mauro Icardi, le PSG n’a pas bougé le petit doigt. Concentré sur la Ligue des Champions, le club parisien a souhaité repousser au maximum sa campagne de recrutement. C’est la première explication pour comprendre le « retard » parisien alors que la saison de Ligue 1 a déjà démarré.

Quelle enveloppe pour Paris ?

La deuxième explication se trouve dans le budget du club. Avec le parcours en Ligue des Champions, Paris va avoir un peu plus de marge de manœuvre. Si la priorité reste de prolonger Neymar et Mbappé, Leonardo souhaite savoir s’il offrira un nouveau contrat à ses deux stars avant de pouvoir investir cet été. Pour Neymar, ça sent bon. Pour Mbappé, beaucoup moins. Il sera alors question de trouver une nouvelle star dès maintenant pour préparer l’avenir. Un gros coup est donc possible d’ici le 5 octobre, date de la fermeture du mercato d’été. Si Paris est à la bourre, Paris a encore le temps. Et pourrait frapper fort…