Le milieu de terrain du Stade Rennais va être la grande attraction du prochain mercato estival.

Resté à Rennes lors de la dernière intersaison, Eduardo Camavinga devrait bel et bien être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Rennes aura du mal à retenir pour la deuxième année de suite son jeune prodige. Il faut dire que de plus en plus de clubs font de Camavinga une priorité.

Camavinga, l’attraction de l’été ?

Un match entre trois cadors est actuellement en train de se jouer en coulisse. La Juventus, l Real et le club de la capitale française sont déterminés à l’idée de s’offrir l’international français. Leonardo et QSI en font carrément une priorité et ne s’imaginent pas passer à côté du joueur. Des discussions entre ces clubs, Rennes et le joueur ont déjà eu lieu ces dernières semaines.