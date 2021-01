Les deux stars du PSG veulent que le club de la capitale continue de se renforcer.

En discussion avec ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar depuis plusieurs mois, pour prolonger leurs contrats, le PSG n’a pas encore réussi à obtenir d’accord. Les deux joueurs majeurs du PSG se font désirer. Si elles n’écartent pas la possibilité de signer un nouveau bail avec Paris, elles veulent surtout des garanties sportives.

Ils veulent des recrues !

Neymer et Mbappé ont demandé à Leonardo de renforcer l’effectif de façon significative. Des gestes forts sont attendus au cours des prochains mois. Possible que Neymar et Mbappé attendent la fin de saison avant de se décider.