L’avenir de Kylian Mbappé est intimement lié à celui de Neymar. Paris le sait et doit prioritairement verrouiller le Brésilien.

Complices sur le terrain, amis dans la vie, Neymar et Mbappé ont réussi à construire un duo que l’Europe toute entière envie. Le PSG le sait et connait l’importance de cette force d’avoir réuni deux des plus grands talents du moment. Mais avec des contrats qui se terminent en 2022, les deux garçons doivent être prolongés par Paris et ça devient même urgent.

Priorité Neymar ?

Mais pour envisager de conserver les deux joueurs, le PSG doit être stratégique. Clairement, il semble plus « simple », à ce jour, de prolonger Neymar. Car même s’il a émis le souhait de partir l’été dernier, rares sont les clubs à pouvoir investir plus de 200 millions d’euros pour un joueur qui s’approche de la trentaine et qui affiche des fragilités physiques évidentes depuis 3 ans. En prolongeant Neymar, Paris disposerait d’un argument de poids pour se présenter devant Mbappé. Lui proposer de terminer le travail en Ligue des Champions, avec son pote, aurait de quoi séduire… Encore plus avec un salaire largement revu à la hausse.