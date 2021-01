Le vestiaire marseillais commencerait à pointer du doigt l’attitude de Cuisance, sur et en dehors du terrain.

Du côté de l’OM, la situation sportive décevante est en train d’avoir un impact sur le vestiaire phocéen. Alors que certains joueurs sont récemment allés au clash et ne s’apprécient pas vraiment (Payet, Thauvin), certains éléments sont de plus en plus pointés du doigt.

Cuisance déçoit

C’est notamment le cas de Michaël Cuisance, prêté par le Bayern Munich à l’OM cette saison. Le milieu de terrain ne cesse de décevoir et son comportement commencerait également à poser des soucis en interne selon L’Equipe. Un problème de plus pour André Villas-Boas…