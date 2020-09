Le directeur sportif du PSG souhaite se séparer de trois joueurs cet été lors du mercato.

Si Leonardo s’active actuellement en coulisse pour renforcer l’effectif du PSG et recruter des nouveaux joueurs, le directeur sportif du PSG veut également vendre certains membres de l’effectif parisien. Après Thiago Silva, Cavani, Sergio Rico ou encore Choupo-Moting, Paris pourrait perdre d’autres joueurs avant la fermeture du marché des transferts.

Draxler dans le viseur

C’est en tout cas le souhait de Leonardo qui a notamment proposé à plusieurs clubs Alphonse Areola, qui n’entre plus dans les plans du club, mais aussi Idrissa Gueye et surtout Julian Draxler. Vendre l’international allemand est d’ailleurs l’une des priorités de Leonardo, très agacé par le comportement du joueur sur et en dehors des terrains.