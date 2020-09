Le défenseur de l’OM, Duje Caleta-Car a plusieurs prétendants et pourrait quitter l’OM.

Alors que l’Olympique de Marseille est dans une situation financière très compliquée, des départs avant la fin du mercato ne sont pas à exclure. Cette situation inquiète André Villas-Boas qui ne veut pas perdre certains joueurs importants. A commencer par le défenseur croate Duje Caleta-Car.

Suivi en Angleterre et en Italie…

Et le coach portugais a des raisons d’être inquiet. Duje Caleta-Car est en effet suivi par plusieurs clubs. Notamment en Premier League et en Serie A. Pablo Longoria pourrait vite recevoir des belles offres pour son défenseur et les accepter. Ce serait un coup dur pour AVB qui apprécie énormément Caleta-Car.