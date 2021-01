Les dirigeants d’Everton et Moise Kean souhaitent jouer la montre face à Leonardo.

Prêté cette saison au PSG par Everton, Moise Kean donne entière satisfaction. L’international italien s’est bien relancé dans la capitale française. Et Leonardo aimerait le recruter définitivement rapidement. Mais ni le joueur, ni Everton ne veut aller aussi vite.

Leonardo veut aller vite, mais…

Kean et Everton, pour de raisons différentes, ont tout intérêt à jouer la montre. Si le joueur continue sur cette lancée, il pourra demander un plus gros salaire au PSG et Everton une plus grosse indemnité de transfert. Pressé, Leonardo a donc été prié de patienter encore quelques mois pour entamer des négociations.