Le Real Madrid a besoin de renforts de premier plan pour la saison prochaine et hésite sans doute à payer trop cher pour des éléments trop jeunes.

Les dirigeants du Real Madrid suivent bien les performances du jeune Camavinga de très près depuis le début de la saison. Le milieu de l’équipe de France et du Stade Rennais a impressionné à ses débuts, mais il faut reconnaître qu’il marque le pas depuis quelques semaines.

Pas encore au sommet

Cela ne remet pas en cause son potentiel, mais Camavinga a besoin de prendre de l’expérience pour gagner en régularité et on peut se demander si le Real Madrid doit mettre autant d’argent sur un joueur qui ne donne pas encore la totalité de ses moyens. Difficile de miser 50 millions sur lui.