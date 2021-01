Le PSG est toujours intéressé par Gianluigi Donnarumma le portier du Milan AC.

Même si le PSG n’a rien à reprocher à son gardien de but, Keylor Navas, Leonardo le directeur sportif du club apprécie énormément Gianluigi Donnarumma. Le dirigeant brésilien du PSG aimerait faire venir l’international italien au club dans un futur proche. Et alors qu’il arrive en fin de contrat du côté de Milan, Gianluigi Donnarumma est clairement courtisé par Leonardo.

Donnarumma n’a toujours pas prolongé

Et si au cours des dernières semaines, la presse italienne a envoyé des messages rassurants aux supporters du Milan AC, la réalité serait différente. Sous contrat jusqu’en juin prochain, Donnarumma n’a pas encore prolongé et Milan ne peut pas assurer que cela arrivera rapidement. Donnarumma est donc libre de discuter avec d’autres clubs. Et le PSG en fait partie.