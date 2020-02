Les dirigeants du LOSC devraient retenir Jonathan Ikoné l’été prochain lors du mercato.

Le LOSC pourrait connaître plusieurs départs l’été prochain. Plusieurs joueurs du club lillois vont être courtisés. Mais Gérard Lopez devrait distribuer les bons de sortie au compte-gouttes. Le boss lillois devrait conserver Jonathan Ikoné même si l’international français est courtisé.

Transfert pour Osimhen seulement ?

Alors que Victor Osimhen devrait quitter Lille et rapporter une grosse somme d’argent au club, Ikoné devrait, lui, être retenu. Le joueur a encore des paliers à franchir et ses prétendants ne feront pas des offres folles pour le recruter, contrairement à Victor Osimhen. Lille devrait donc le conserver au moins de saison de plus.