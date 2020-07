Jadon Sancho devrait être le grand animateur de ce mercato estival.

Alors que de nombreux clubs vont être impactés par la crise économique liée au Covid-19, ce mercato estival pourrait être plus calme que les précédents. Reste que certains gros transferts devraient bel et bien être bouclés au cours des prochaines semaines. Et Jadon Sancho pourrait bien représenter le plus gros coup de l’été 2020.

Retour en Angleterre ?

L’international anglais du Borussia Dortmund devrait en effet changer d’air. Et de nombreux clubs s’intéressent à lui. Si en Espagne, les deux cadors de la Liga, le Barça et le Real le suivent, c’est surtout en Angleterre que sa cote est au plus haut. Selon la presse spécialisée, Manchester United et Chelsea vont en effet se livrer bataille cet été pour recruter Sancho. Un transfert de plus de 100 millions est attendu.