Dans une situation compliquée à mi-parcours, l’OL doit réagir. Et le président Aulas semble disposé à sortir le chéquier.

Difficile de trouver un scénario plus catastrophique que celui de l’OL en cette fin d’année 2019. Entre le bilan sportif décevant et les blessures des deux meilleurs joueurs lyonnais (Depay et Reine-Adélaïde), les Gones mangent leur pain noir. Mais Jean-Michel Aulas est là et compte bien tirer son club d’affaire.

Recruter pour réagir

L’OL ne peut clairement pas se permettre de faire l’impasse sur une qualification européenne. En Ligue des Champions ou en Europa League, ce billet européen est vital pour Lyon. Voilà pourquoi Jean-Michel Aulas est disposé à sortir le chéquier cet hiver. L’historique patron des Gones est prêt à prendre des risques financiers pour sauver la saison lyonnaise et s’éviter des maux de tête la saison prochaine.