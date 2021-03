Depuis son arrivée, Mauricio Pochettino se montre très prudent. Dans la communication comme sur la stratégie de recrutement à adopter pour le PSG. Explication.

Successeur de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino ne veut surtout pas reproduire les erreurs du technicien allemand. Un Thomas Tuchel qui a un peu trop voulu mettre le nez dans la stratégie du club et notamment le recrutement, chasse-gardé de Leonardo. Et Pochettino l’a bien compris.

Le patron, c’est Leonardo

Comme le souligne le journal L’Equipe, Mauricio Pochettino se montre très prudent depuis son arrivée au PSG. Sa communication en témoigne. L’Argentin n’a pas un mot plus haut que l’autre. Une discrétion qui s’ajoute à une écoute totale de ce que souhaite Leonardo pour les mois à venir. Pochettino sait que Leonardo ait le patron du recrutement et n’intervient pas, sauf s’il est sollicité. Une petite stratégie pour parfaitement se positionner dans le club et se faire adopter par Leonardo et son entourage. A voir s’il changera de braquet cet été…