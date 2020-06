Le directeur sportif du PSG compte bien réaliser un très gros mercato.

Le mercato devrait être très animé du côté du PSG au cours des prochaines semaines. Malgré le Covid-19 et la crise économique, Leonardo compte bien renouveler son effectif et est prêt à vendre et faire partir plusieurs joueurs pour cela. Si des symboles du club comme Thiago Silva et Edinson Cavani vont quitter le club, Leonardo a également validé les départs de Thomas Meunier et Layvin Kurzawa qui sont en fin de contrat.

Paris a des gros moyens

Julian Draxler, Gana Gueye, Leandro Paredes ou encore Abdou Diallo pourraient aussi partir. Leonardo est revenu il y a un an au club et a obtenu les pleins pouvoirs. Il a un plan en tête et n’en changera pas. Du côté du recrutement de nombreux joueurs devraient débarquer. Du poste de gardien à celui d’attaquant, Leonardo étudie plusieurs profils. Cet été, Paris n’aura pas de souci économique contrairement aux autres clubs. Leonardo compte bien en profiter.